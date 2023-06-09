國防院國防戰略與資源研究所政策分析員劉姝廷日前以「國防民調呈現疑美論退燒及其省思」為題撰文，透過一份民調發現，對於「如果兩岸發生戰爭，請問您認為美國會不會出兵幫助台灣？」的提問，有55％的受訪者認為會，37％認為不會。對此，前立委沈富雄9日就表示，「這種結果最好不要讓美國看到，美國看到後會看不起我們，這對我們台灣名譽是很大的傷害」，引發討論。

沈富雄9日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我認為國防院做這樣的民調，把台灣人認為美軍會不會出兵，當做是不是疑美論的升降，我覺得邏輯方面、結論方面都很幼稚，這種結果最好不要讓美國看到，美國看到後會看不起我們，這對我們台灣名譽是很大的傷害」。

而對於美國聯邦參議院外委會8日通過法案，要求聯邦政府針對中共犯台擬定完整制裁策略，這項法案名為「保護台灣與國家韌性法」，沈富雄提及，「如果這是跨部會對台灣的保護，做進一步的整合，讓他更有條理、更明確，讓我們放心，就不會再疑美了，或是讓中國大陸害怕，讓他們侵台的可能性降低，這個就很好」，最後沈富雄也說，「我一向的主張就是要嚇阻中國大陸不敢動手，台海不可以戰爭，我反對，但任何美國的法條，能夠讓中國大陸出手之前猶疑，就是GOOD」。