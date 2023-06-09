民進黨今晚針對前婦女部同仁遭受廠商性騷擾一事，公布調查結果，確認「時任副秘書長林飛帆的作法與本黨〈性騷擾申訴及懲戒辦法〉等相關法規，並無相違。」換言之並沒有包庇或吃案；林飛帆辦公室表示，林飛帆承諾，未來不論是制度改革或是推動文化與結構的轉變，都會盡全力去做，並再次向事件當事人表達誠摯歉意。

林飛帆競選辦公室表示，過去一周，立法委員參選人林飛帆暫停選舉相關活動，全力配合黨部進行調查，協助釐清責任。

林辦公室強調，林飛帆本人也向調查小組還原當時事件處理過程：「時任婦女部主任許嘉恬，在確保當事人隱私保密的前提下，曾向時任副秘書長林飛帆簡要口頭報告過此事，當時林副秘書長有指示：第一，若當事人願意，應協助當事人進入性平程序；第二，若當事人有需要，應提供當事人法律協助；第三，立即停止與該廠商的合作。」

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