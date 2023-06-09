天貓淘寶海外台灣總經理劉慧娟表示，疫情推升線下線上整合成為趨勢，因應台灣電商市場進入OMO(Online Merge Offline)虛實混合時代，淘寶8日宣布啟動在台重大營運策略調整，從傳統補貼、免運的無差別流量競爭模式，轉型為電商界首創的「二刀流」策略。

「二刀流」主打「原生商品價格力」及與在地生態夥伴協作的「跨境去中心化平台服務力」雙刀齊下，其中，括具備「原生商品價格力」的品項達20億商品。

劉慧娟表示，疫情期間，實體店面、傳統產業紛紛被迫布局電商市場，很快速地強化了線上的服務場景能力，為消費者提供更多線下線上整合的購物模式，讓台灣整體電商市場進入了前所未有的格局以及高強度混戰，也帶給傳統定義中的純線上平台嚴峻的競爭挑戰。線上平台若仍靠純粹的價格補貼，衝刺無差別流量，便無法在變化快速的新興消費場景與多元消費體驗需求中長期站穩市場利基。

因此，從今年開始，淘寶在台灣市場的營運策略將告別以往單靠補貼搶流量的模式，轉型成二刀流戰法。

淘寶表示，全球在通膨壓力下物價持續攀升，民眾日常生活成本沉重，能兼顧性價比與個人精緻品味生活的消費需求，預期仍將十分強勁。

淘寶今年開始在台灣加大力道與台灣在地生態服務夥伴合作，全面升級「跨境去中心化履約體驗」的業務成長模式，亦即下單後消費者直接坐等收貨，618檔期第一波，淘寶將提供包含下單後點選官方直郵即限時協助手續費、關稅等費用代收、代付，消費者無須再擔心支付額外費用，一次解決過往台灣消費者跨境購物的履約體驗關鍵痛點。