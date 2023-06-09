全球智慧開店平台SHOPLINE成立十周年，宣布下一個十年計畫，將從亞太市場擴大至進軍歐洲市場，並已率先在澳洲、英國成立辦公室據點，全球客戶突破50萬家。

電商產業景氣展望，總經理葉力推認為，原本預期台灣電商2018年就會進入「過冬準備」，不料疫情為電商帶來紅利，反倒為電商帶來長達2～3年的成長期，疫後預期台灣電商將進入平緩成長期。

葉力維表示，相較於歐洲競業，華人擅長於整合、細膩營銷操作，例如歐洲電商的行銷手法專注在發放折價券，但華人卻能夠在放大券、折扣券、發放點數等各種不同招式的行銷吸引消費者，SHOPLINE對於進軍歐洲市場相當有信心。

SHOPLINE也在同步宣布下一個十周年策略，率先推出「SHOPLINE 擴充功能商店」，第一階段將導入AI 人工智慧行銷平台「awoo 阿物科技」、AI 對話式商務平台「BotBonnie 沛星互動科技」、顧問科技公司「beBit TECH 微拓科技」、微網紅媒合平台「Influenxio 圈圈科技」、及智能會員分析與行銷平台「HAPPYGO 鼎鼎聯合行銷」等五家指標性產業合作夥伴，提供店家串接 AI、對話式商務、CDP、KOL 媒合應用，並共同拓展國際市場。

對於下半年營運展望，葉力維透露， SHOPLINE將串接 30家以上不同領域的產業夥伴，建構電商產業生態圈。

SHOPLINE全球團隊員工已突破 2,000人，已在全球設立13個大城市的國際化團隊。繼成為Google大中華區首家電商平台及Facebook跨境業務合作夥伴之後，今年亦獲得「LINE Account Solutions 金級官方帳號銷售夥伴」，成為唯一取得金級認證的開店平台，第三季更將成為「LINE 認證級官方帳號技術與應用夥伴」，提供LINE 官方服務，幫助店家開展收益來源。

另外，SHOPLINE 也即將在台灣與香港協助YouTube上創作者類型的店家啟用YouTube Shopping服務，打造一站式購物， 下半年預計協助更多店家透過直播工具搶佔商機。