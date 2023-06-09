桃園新屋大坡國中校長黃博欽（左）表示，戴翔安（右）學習能力強，是師生眼中的模範生。（黃博欽提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市新屋區大坡國中學生戴翔安（右）於會考獲得5A9＋佳績。（黃博欽提供／蔡明亘桃園傳真）

國中會考成績出爐，桃園市新屋區大坡國中學生戴翔安獲得5A9＋佳績，創下校史在教育會考最高級分紀錄，消息傳來讓全校師生雀躍歡騰。大坡國中校長黃博欽表示，戴從新竹新豐跨區來就讀，一般人對偏遠學校印象是學習不利的文化貧脊地區，但戴母逆向操作，因相信學校的照顧與資源，每天早上親自從新竹把孩子送來大坡就讀，三年如一日。

戴翔安自幼失怙與母親相依為命，在逆境中成長具備成長型人格特質，入學以來對任何學科皆保持好奇心，按部就班學習，有問題會主動發問解惑，對於不懂的觀念更會仔細探究，還擁有閱讀好習慣，在科展與英文活動都有卓越表現，能與外師流利對話。

「持續努力才能翻轉生活！」戴翔安分享，他深知積極態度能勝過一切，因此他相較於其他同年齡層的同學，更重視課業與品德，在學校養成一個小大人的模範，他相信機會是留給準備好的人，做好萬分準備，成功肯定在不遠處。他也說，不會放過任何可能的機會，將學習視為目標而非任務，這也是他充滿學習熱忱的原因。

黃博欽表示，戴翔安學習能力強，做什麼像什麼，是師生眼中的模範生，日前也獲桃市府推薦參與總統教育獎全國選拔賽。這次優異的會考成績也證明，因學校提供多元課程、豐富學習資源與友善學習環境，讓學生擁有多元學習視野，因此即便在偏鄉學校就讀，成績依然能成就非凡，偏鄉學校也能創造出學生的高成就。

戴翔安考出5A9＋佳績，為大坡國中多年來最好的會考成績，證明偏鄉學校不只能扶弱也能拔尖。黃博欽鼓勵家長們未來能逆向思考，放心把學生交給大坡國中，在學校優質師生比的條件下，每名學生都能受到更多照顧，學生的學習也不會因偏鄉而弱勢，反而更能創造出學生的大未來。