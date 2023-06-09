證交所「111年度第九屆公司治理評鑑」結果出爐，第一金控從928家受評上市公司中脫穎而出，八度獲「上市組排名前5％」，三度獲「金融保險類」上市櫃公司排名前10％(前四名)，於四大評鑑構面80項指標均取得佳績，公司治理績效再獲肯定。

面對全球氣候變遷、生物多樣性喪失、水循環衝擊等議題日益受到關注，第一金除積極落實ESG(環境、社會、公司治理)，也首開企業先例開辦ESG Podcast頻道，並舉辦淨零等主題講座，大力倡議2050淨零排放，與企業及社會大眾共同探討包括氣候行動、健康與福祉、優質教育及性別平權等聯合國永續發展目標(SDGs)話題。

溫室氣體加速排放導致地球暖化，氣候變遷造成的極端氣候日益嚴峻，身為金管會永續金融先行者聯盟成員，第一金不斷精進氣候變遷治理，為配合國家2050淨零排放目標，採絕對減量方法，以升溫控制在1.5℃的科學基礎減量目標(SBT)，訂定自2023年起範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年(2021年)減量4.2％的減碳目標，並透過4項持續性行動，包含自有營運據點取得綠建築標章、自有行舍大樓屋頂設置太陽能發電系統、擴大綠電採購比重及持續推行內部碳定價機制至集團各公司，積極減碳。

此外，第一金加入「碳核算金融聯盟」(PCAF)，依其建議的方法學進行範疇三投融資財務碳排放量盤查，更加入「科學基礎減量目標倡議」(SBTi)，將集團氣候變遷風險評估結果及其抵減措施的執行情形向風險管理委員會及董事會報告，並出版第二本TCFD報告書再獲英國標準協會(BSI)「LEVEL -5+」最高等級認證，更將ESG融入投資、融資、承銷及保險等核心業務的發展策略及作業流程，逐步將氣候風險管理導入業務流程，透過與投融資對象議合，發揮金融業永續影響力。

第一金以永續金融為企業永續發展的經營主軸，提供各項綠色融資優惠貸款，如推出「永續績效連結授信專案」以利率條件連結ESG永續指標，追蹤企業各項永續績效指標達成情形並適時提供利率優惠，截至2022年底累計承作69戶，累計核准金額達1,065億元，亦提供投入污染防治、綠色運輸、綠建築/綠色工廠、節約能源及資源等提升環境效益方案所需資金，引領台灣產業加速邁向淨零目標，並發行ESG相關概念基金及可持續發展金融債券，用於協助企業發展太陽能、風力發電建置等再生能源的放款，引導企業、投資人投入乾淨能源產業。

另，第一管顧成功募集並管理三檔合計約7.8億元綠能基金，第一創投同時投資3.33億元，興建發電容量約66.5MW的太陽能電廠，上述計畫完成後，預計年減碳量約6.65萬公噸CO2e。而為建構友善安全的幸福職場，第一金提供多項優於法令的假別，除44日全薪事、病假及家庭照顧假暨14日婚假外，為因應少子化的社會問題，將生育補助提高為第一胎10萬元、第二胎起每胎15萬元，2022年起提供產假58日，產檢、陪產檢及陪產假8日，至2022年底累計已誕育1,452位新生兒，2023年則施行「人工好孕假」2日，提供女性員工接受人工生育療程的侵入性治療者申請且全額給薪，皆優於現行法令，實現「幸福職場」的經營願景，並獲選納入彭博性別平等指數(GEI)成分股。

而為落實普惠金融及在地關懷理念，第一金投入近1億元補助弱勢學童與團體、體育人才培育、食物銀行及藝文人士展演平台等，並針對高齡者、青年、婦女、勞工及中小企業等族群推出多元普惠金融商品，且因推動ESG成效亮眼而囊括多項國內外重要獎項，包括行政院國家永續發展委員會「企業類國家永續發展獎」，亦獲傑出金融業務菁業獎「最佳ESG獎－優等」，並連續五年入選道瓊永續性指數(DJSI)「世界指數」成分股，連續七年入選「新興市場指數」成分股，連續六年獲選納入倫敦「富時社會責任新興市場指數」(FTSE4Good Emerging Index)成分股，亦獲MSCI「全球標準指數」成分股ESG Ratings-銀行類最高等級AAA級，而CDP氣候變遷問卷更獲評最高等級「A」殊榮，為國內唯一四度獲評最高等級A殊榮的金融業，已連續5年位居「領導等級」(Leadership Level)。

展望未來，第一金將持續精進永續金融發展與氣候治理，因應高齡化、少子化雙重社會發展趨勢，培育銀色金融人才，強化集團全員永續金融DNA，以國際化視野、在地化經營、專業化服務，接軌全球ESG潮流，與供應鏈及客戶攜手擘劃淨零轉型的新未來，建構互利共榮的永續金融生態圈，提升「永續金融，第一品牌」的長期價值。