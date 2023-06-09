日本政府9日在內閣會議上，正式敲定對其發展援助政策進行重大修訂，優先關注海洋與經濟安全，並將對友好國家提供財政援助加強他們的防禦力量，應對中國大陸日益增加的影響力。

日本政府規定官方發展援助（ODA）理念和指針的《開發合作大綱》一般而言是10年修訂一次，上一次修訂是在2015年，岸田文雄內閣這次提早2年進行修訂，凸顯了對於解決中國大陸日益崛起的擔憂和其他全球挑戰（例如俄烏戰爭的影響）的急迫性。

據NHK報導，新大綱指出，國際社會正面臨著氣候變化、俄羅斯軍事入侵烏克蘭等多重危機，日本的官方發展援助所發揮的作用愈發重要。

在此之上，大綱表示，日本將與開發中國家攜手應對各種課題，包括在與開發中國家建立對等關係的基礎上加強糧食和能源等的供應鏈，以及推進數位技術的運用等。同時，還打算充分發揮日本擁有優勢的技術能力，強化「提案型」合作，在對方國家提出要求之前就主動出示建議方案，從而更加戰略性地應對開發中國家的需求。

此外，考慮到中國大陸對開發中國家的貸款已經達到了對方國家無以償還的數額，新《開發合作大綱》還寫入了充分顧全對方國家債務可持續性的新原則。

美聯社指出，許多東南亞國家可能急於平衡與日本和中國大陸的關係，並試圖從兩國之中獲得更多利益。修訂後的大綱強調了與私營部門和民間社會合作以及引入新資金的重要性，並提出了「基於透明公平的規則展開合作」的重要性，充分顧及對方國家債務可持續性這一原則。

日本去年12月通過一項新的國家安全戰略，外務省已經為主要位於印太地區的開發中國家的軍隊啟動了官方安全援助（OSA），並可能提供日本製造的非殺傷性設備，如雷達、天線、小型巡邏艇或改善港口等基礎設施。

日本外務省在4月份有5710億日圓（約41億美元）的非軍事用途發展援助，另外還有20億日圓（約1520萬美元）用於幫助加強「理念相近」的印太軍隊的國家安全。