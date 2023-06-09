視力是不是2.0！依捷運規定，攜帶寵物進入站區或車輛應裝於寵物箱、小籠或小容器，動物頭、尾及四肢均不得露出；然而，有旅客搭乘捷運時，「超強眼力」發現站在車廂內的1名男子的後背包上，竟然有隻「昆蟲」在爬；而這畫面也被分享到網路上，網友一見全場暴動喊「這我會崩潰」、「不要跟我說是你的寵物」，還有網友稱原PO「你的視力也太好！這樣都能被你發現」。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳2張照片，從照片中可見，有位背著黑色後背包，穿白襯衫與黑西裝褲的男子，站在捷運車廂內門邊滑手機，然而，後背包上的左下角竟爬著1隻蟑螂；驚悚的一幕也讓原PO在貼文寫下「帶小強搭捷運」。

有網友分享在捷運車廂內拍到的一幕，網友一見是「蟑螂」全嚇翻。（翻攝自臉書爆料公社）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我也很怕極了！如果它飛起來」、「我會尖叫」、「替這位先生感到害怕」、「他有沒有感覺到沒有人敢擠他」、「有沒有看過捷運暴動，飛起來就是了」、「小強的冒險旅程」、「飛起來會一堆人嚇死」、「這我會崩潰」、「不要跟我說是你的寵物」、「搭便車，前往下個美食景點」。

另外有網友也佩服原PO觀察細微，竟然會發現「小強」，「你的視力也太好！這樣都能被你發現」、「眼力真好」、「你眼睛太利」、「你眼力也太好」、「看好細」、「你視力是不是2.0」、「你不去徵信社上班真的太可惜了」。