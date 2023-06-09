2024總統大選藍綠白三腳督情勢詭譎，6日眾所矚目的美麗島電子報民調搶先公開最新的民調，根據結果指出，代表民進黨參選的副總統賴清德支持度變成35.4％，而民眾黨參選人柯文哲則是25.5％，最後國民黨參選人侯友宜則相較上次的18.3％，漲了4.3個百分點，為22.6％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日就表示，「只要告訴我們台灣2300萬人，要把台灣帶到哪裡去？台灣應該何去何從？這是最重要的總統一句話，希望侯友宜快點告訴我們」，引發討論。

吳子嘉8日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「總統本身要有想法，一個想法就夠了，只要告訴我們台灣2300萬人，要把台灣帶到哪裡去？台灣應該何去何從？就講這句話就好了」，吳子嘉更斷言，「只要這句話一講完，就變總統了」。

吳子嘉也呼籲侯友宜要講總統的話，大方向就是「台灣有2300萬人，希望聽到侯友宜告訴我們，領到我們2300萬人，要何去何從？」吳子嘉最後也說，「這是最重要的總統一句話，希望侯友宜快點告訴我們」。