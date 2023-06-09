杭州亞運9月下旬開幕，旺旺集團北京首席代表、大陸全國台企聯常務副會長林天良表示，體育是兩岸交流合作的先行領域，數十年來兩岸體育交流，見證了兩岸關係不斷前行。

「媒眼看亞運：兩岸媒體聯合采風活動啟動儀式」9日於杭州舉行，林天良出席儀式時致詞表示，體育是兩岸交流合作的先行領域，得到兩岸廣大民眾關心支持，維繫了兩岸同胞情感，促進兩岸融合發展。

他舉例，1990年，北京亞運會舉行，中華台北運動員第一次組團來大陸參賽，400餘名隊職員，一入場就贏得了全場歡呼。

這一年，趙傳、庾澄慶等台灣歌手在亞運前夜演唱會上登台，拉開台灣藝人大舉西進的序幕。也是從這一年開始，台灣逐步開放學術、文化、藝術、體育、宗教及職業團體赴大陸訪問。

林天良認為，數十年來兩岸體育交流，見證了兩岸關係不斷前行，儘管難免在政治風雲中跌宕起伏，但是體育始終激發人們為兩岸和平而努力不懈。

他說，即將到來的成都世界大學生運動會與杭州亞運會，全球矚目，期待透過這兩場大型體育交流活動，如同33年前的北京亞運會一樣，打開兩岸關係的僵局。

林天良強調，雖然說體育賽事競爭十分激烈，在杭州亞運會及成都世大運上，希望大陸民眾能秉持「兩岸一家親」理念，給予台灣選手更多的關心與鼓勵，令台灣運動員感受到「回家的主場」氛圍。雙方揖讓而升，下而飲，其爭也君子。