新北市樂活節牽罟活動今（9）日下午在萬里聖安宮旁著名的下寮海灘舉辦，延綿不斷的下寮海灘將金山萬里連結起來，形成在地特殊的生活圈，更是孕育金山萬里海邊牽罟文化的重要因素；金山區長劉昌松表示，牽罟和蹦火活動不僅能帶動北海岸觀光及提升在地溫泉觀光產業，也讓到訪遊客了解先人技藝的智慧。

新北市民政局主任秘書陳健民表示，牽罟文化的傳承在北海岸逐漸受到在地民眾的重視，牽罟不僅僅只有牽住纜繩，更是將彼此團結的心緊緊牽住。

他說，早期捕魚技術與現代相比有些落差，大多依靠彼此同心協力、團隊合作精神才有辦法維持整個村莊繁榮及個別家庭的經濟，因此牽罟並非只有表面上所看到的捕魚技術，更有著深層的文化內涵意義。

劉昌松表示，在一覽北海岸美麗的沙灘、海灣及美食的同時，更能看到全台碩果僅存的金山蹦火船展演和親自體驗牽罟活動，讓這些文化技藝能繼續傳承下去。

新北市溫泉觀光協會理事長李玉郎表示，感謝新北市府對於北海文化的重視，牽罟活動不但能一年比一年盛大有賴新北市政府的推廣與支持，希望能將這活動傳承下去讓民眾更了解牽罟的意義與內涵。