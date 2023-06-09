據大陸國防部公告，6日中、俄兩軍在日本海、東海相關空域實施聯合空中戰略巡航。同時《微博 軍武觀察哨》也發現在7日當天，美國的航母尼米茲號和雷根號，也出現在宮古海峽以東海域，雙航母的演練意指嚇阻中俄兩國。對此，退役少將栗正傑9日就表示，「美國尼米茲號、雷根號兩艘航空母艦，會在宮古海峽附近出現，我想也是針對這次中俄聯合的空演來的，雙方有點互槓」，引發討論。

栗正傑9日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「現在俄羅斯的飛機在中國大陸境內降落，做補給、加油這些動作，但中國大陸的飛機也在海參崴降落，兩邊都互相降落和演練，做後勤、維修、補給，而從日本海的位置是到美國阿拉斯加是最近的，也就是說很可能他們轟炸機在這邊飛，他們的導彈射程就直接打到美國本土，阿拉斯加那邊去了，其實這對美國的影響，威脅是很大的」。

栗正傑更說，「尤其中、俄這兩國若是緊密結合在一起，不要忘了還有一個國家是北韓，它也在發展衛星，加上還有核子武器，我覺得對日本、韓國威脅是很大，美軍應該在日本、韓國這方面可能就放生了」，栗正傑最後也坦言，「其實以東北亞來講，它的作戰風險不會比我們台海、南海來得更低，因此美國尼米茲號、雷根號兩艘航空母艦，會在宮古海峽附近出現，我想也是針對這次中俄聯合的空演來的，雙方有點互槓」。