世界客家博覽會主場館之一的世界館，位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路的街廓。（工務局提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市政府因應行政院「亞洲．矽谷計畫」建置永久性建物「亞洲．矽谷物聯網（IOT）展廳」，適逢辦理2023世界客家博覽會，故於世客博期間作主場館世界館，目前世客博世界館統包工程已完工，8日取得使用執照，後續將交由專業團隊策展。工務局表示，世界館將以客家精神為基底、全球視野作背景，並以多元客家文化為展示核心，呈現客家文化「離鄉」、「融和」走到「獨特」的過程。

工務局指出，將於8月11日至10月15日舉辦的世界客家博覽會，由客委會與桃市府合作，匯聚世界各地客家文化，不僅反映客家族群在全球各地的在地化及多樣化經驗，更能把台灣客家在自由民主環境中的文化創造力、創新力推向全球。世界館由桃市府以2億5000萬元預算興建，此工程於去年5月開工，今年4月竣工。

工務局說明，世界館由桃市府新建工程處負責興建，基地位於中壢區領航北路一段、民權路四段及文康路的街廓，為地上4層鋼構建築物，總樓板面積約4477平方公尺。世界館空間以大廳規畫入場服務空間及世界館主視覺呈現處，策展空間則以4大展區，結合科技應用與沉浸式體驗，並透過光影運用、互動及聲音科技，穿插實體展品與文件照片等，呈現20個國家的客家文化多元與在地性，並以連結全球客家網絡，締造世界客家文化中心，活絡台灣客庄與世界客家城市連結為策展目標，盼提高台灣能見度，邀請國內外旅客體驗世界客家文化的新篇章。

工務局表示，世界館外觀以方正圍合型式設計，遵循客家族群團結、凝聚與包容特色，呈現飄浮空中的竹構意象；景觀設計與鋪面強調地景共融，使用高壓磚、透水混凝土、碎石及竹等，象徵客家族群敬天愛地、與自然共存及環境永續精神，及勤儉敬天惜物的文化特點，詮釋客家傳統文化的硬頸精神，凝聚台灣多元文化永續發展的力量，成為海內外客家文化交流平台，呈現台灣文化特色亮點，宣揚台灣客家多元文化及奠定國際軸心定位，創造城市經濟動能，打造桃園成為國際級的文化與美學城市。

工務局提到，未來世客博結束後，物聯網（IOT）展廳將納入亞洲．矽谷創新研發中心園區，交由桃園航空城公司營運管理。