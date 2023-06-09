人氣直播主舒服哥哥kimochi擁有15年舞蹈資歷。（舒服哥哥提供）

女星珍琳從鋼管到翻糖都能駕馭，主要事業是情趣用品、性感睡衣電商品牌闆娘，超斜槓的興趣和事業都相當成功，新挑戰之一主持17直播節目《女王夜來香》已吸引大批忠實觀眾，日前邀請同樣斜槓事業超展開、創業成績亮眼的17人氣直播主舒服哥哥kimochi連線對談，5月壽星珍琳慶生局喝到生病發燒，節目當天大病初癒不但還沒什麼聲音，「硬ㄍㄧㄥ」以微發燒狀態上陣直播，舒服哥哥崇拜珍琳翻糖手藝貼心幫忙場控，還幫粉絲謀福利連cue珍琳秀出她多件超強翻糖作品。

珍琳（左）發燒狀態和17人氣直播主舒服哥哥連線直播聊得開心。（17直播提供）

舒服哥哥kimochi是有15年舞蹈資歷的17直播人氣直播主，台科大資工系畢業，除了是多年職業舞者，也一度跨足補教業在補習班做到主任，2年前開始在家鄉新竹尖石鄉成功經營「悠野豪華露營區」，透露最近更積極投入烘焙課程及進修空環，首次上《女王夜來香》和珍琳連線開播，兩人超有話聊共通點太多，一小時對談根本聊不完，線上粉絲聽得過癮說剛認識的珍琳和舒服哥哥感覺像已經認識很久的朋友。

珍琳和舒服哥哥互相分享當老闆的甘苦及如何成為兼顧各項跨領域的事業和興趣成為把一天變48小時用的時間管理大師，珍琳說年紀越大越會好好規劃時間，發現時間的珍貴，現在變早睡早起以前可都是玩到早上吃完涼麵才回家，舒服哥哥幸運獲得大師指點學會像切蛋糕般塊狀切割時間安排事務的時間管理術，兩人都看不下去身邊朋友浪費時間，也都認同致富真的只能靠自己，各自現有事業、興趣成績，都是透過投資學費及時間努力學習換來的，鼓勵大家善用時間發展自己的可能性，提醒想創業的人做好心理準備，自己時間要分配好，沒東西是平白無故來的。

兩位老闆聊起曾遇過的雷包員工都很無奈，珍琳嘆常遇到讓她「慼心」的員工，承認自己確實太走心，都把她們當家人，結果發現一些視為妹妹的員工到最後只在意能從她身上拿多少錢及獲得多少資源，有員工私下有了別的工作機會後工作就開始敷衍了事，離職後才發現負責業務根本未能確實執行；也碰過責任制不用打卡員工主動提離職還回來要休假折現，讓珍琳發現真相後沮喪心碎。

舒服哥哥也喊老闆真的很無奈，遇到很雷的員工即使想懲處或辭退都是很大難題，而且伴隨著挨告、罰錢、花資遣費等各種風險，他開放露營區員工推廣折扣碼爭取業績獎金，曾被嗆我如果能拉到這樣業績，我還需要來你這邊上班嗎，讓他訝異又無奈。舒服哥哥說自己一直努力讓自己公司往幸福企業方向前進，現在每半年會辦兩次3天2夜的員工旅遊及兩三次員工聚餐，還讓員工上班時數優於勞基法基本時數，兩人講到心有戚戚焉，互相砥礪管理員工還是需要拿出點老闆的魄力。

舒服哥哥開心透露他的露營區今年8月1號即將有第二館了，因現在已有開放加盟商家盟，今年還會拓點到高雄，珍琳恭喜之外，還被舒服哥哥刺激到立刻喊自己今年翻糖要拚出國比賽！預計11月將帶著作品搭飛機前往英國參加蔡依林也曾參加過的翻糖國際比賽，直播觀眾一聽紛紛佩服喊「珍琳要出國比賽，舒服要拓展事業版圖，太猛了吧！」