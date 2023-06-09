你能原諒另一半劈腿嗎？一名月賺百萬元的老闆抓到妻子外遇月薪4.5萬的男子，兩人的夫妻關係從此畫下句點，未料，妻子的外遇對象後來拒絕工作，她只好一肩扛起家計，甚至三不五時還會慘遭毆打、趕出家門，最後只好回頭找大老闆哭求：「別丟了我！讓我回來！」貼文一出，引發熱烈討論，有網友不禁大嘆：「可憐之人必有可恨之處」。

原PO在《匿名公社》發文透露，自己是月收百萬元的公司老闆，數月前發現老婆外遇，對象是月薪4.5萬元的男子，被抓包的老婆毫不猶豫地提出離婚，讓他覺得無法理解，竟然有人會選擇放棄當老闆娘的舒適生活，冒著可能要出去工作的風險也要離婚，原PO直說：「好，我成全妳，妳就不要回來求我！」

果不其然，離婚沒多久前妻就回頭哀求原PO，「我想回來我們這個家，想繼續跟你當夫妻，拜託你！別丟了我！讓我回來！」原來，前妻的外遇對象好吃懶做，要求她養家餬口，一不順心還會動手打人，甚至將她轟出家門。不過，原PO聽完前妻的悲慘遭遇後，完全沒有心軟，直說：「答案就是不可能，一切回不去了」。

貼文曝光，女方的行徑讓一票網友直搖頭：「好馬不吃回頭草，下一個會更好」、「人總是要為自己的選擇負責，沒有甚麼都要拿的」、「真的是現世報」、「愛情果然讓人迷醉，但金錢使人清醒 」、「可憐之人必有可恨之處」。然而，也有人質疑這篇貼文的真實性，「好熟悉的劇情，好像在哪部網路幻想劇看過」。

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