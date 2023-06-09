31歲女星周冬雨從北京電影學院畢業後，就以「謀女郎」身分出道，近13年間積攢多部熱門影視作品，更獲得金馬獎、金像獎、金雞獎和百花獎等大獎肯定，實屬華語電影界最年輕含高金量影后。周冬雨今（9日）與電影《鸚鵡殺》劇組走上海電影節紅毯，她不僅體貼替行動不便的導演麻贏心推輪椅，在大合照時還特地蹲下來，小小舉動暖哭許多網友。

上海電影節在今日晚間盛大展開，紅毯上有許多女星爭奇鬥艷比美，但早就拿過各大金獎影后的周冬雨，和新作品電影《鸚鵡殺》演員、劇組人員一起走紅毯，她一開始朝攝影機方向揮揮手，下一秒竟專心照顧行動不便的導演麻贏心，協助推輪椅和調整位置；據悉，麻贏心小時候發生車禍，才導致得坐輪椅代步。

周冬雨在上海電影節紅毯上的暖心舉動，廣受網友好評。（圖／摘自微博）

周冬雨彷彿不在乎自己在紅毯上美不美，除了幫忙推輪椅外，她與劇組成員們在大合照中，相當有默契地蹲下來，與麻贏心保持同樣高度，周冬雨完全不在乎自己是否在照片中心位或是要多大版面，低調窩在麻贏心身邊。周冬雨的暖心表現看哭一票網友，「實在太貼心了，看了好感動」、「周冬雨好甜，人美心善啊」。

在2016年第53屆金馬獎上，周冬雨與馬思純成為金馬影史唯一的雙影后首例，打破過去張艾嘉PK張曼玉、陳冲PK葉玉卿、章子怡PK楊紫瓊、李冰冰PK周迅等人爭后歷史，更是以同一部作品《七月與安生》摘后，讓兩人的影迷都很開心又振奮。