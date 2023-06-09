韓國長壽男團SHINee今年好不容易整團結束軍白期，沒想到4月份才發行個人首張正規專輯《Circle》的隊長溫流，因身體不適暫時停工，但其他3名團員珉豪、Key、泰民將如期參加回歸活動，對此，所屬經紀公司證實了。

隨著今年團內年紀最小的團員泰民退伍，粉絲無不期待各種回歸活動，尤其月底將發行的最新正規專輯《HARD》及15週年演唱會更是備受矚目，然而隊長溫流近來被粉絲發現身形暴瘦，經紀公司SM娛樂今(9日)更拋出震撼彈，宣布醫療團隊評估他得好好休養，因此與成員們及溫流討論後，決定讓他缺席之後的專輯宣傳跟15週年演唱會，並表示若溫流復原要加入活動，會即時告知大家。

突如其來的消息讓粉絲相當訝異，溫流為此在IG發出長文，表示很抱歉讓大家擔心了，但這沒什麼大不了，並解釋身體狀況，表示身心尚未完全康復，需要喘口氣，因此考慮再三後，決定暫時中斷活動，不過他強調會好好調養身體，並承諾未來會以健康的模樣重返歌壇。

對此，粉絲湧入留言區打氣：「希望你可以保持堅強，笑容如同陽光的溫流加油」、「即使感覺要崩塌了也要打起精神，我知道這很難，所以身邊要有信任跟依靠的人」、「我們都會等你，請你慢慢地回到我們身邊就好」、「休息一下，總比假裝沒事好」、「身體最重要，要好好保重啊！加油呦。」