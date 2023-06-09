美國在台協會（AIT）理事主席羅森柏格近期連續三天分別與藍、綠、白三黨總統候選人會面，不僅先後順序被討論，各自行程也都備受關注。副總統賴清德被排在第二；總統府表示，時間是賴清德給的，與AIT無關。

對於「外界認為，先後順序是因美國可能對侯友宜更感興趣、不一定會支持民進黨。」

總統府表示，是副總統賴清德的時間不方便。不是AIT給時間。

總統府強調，羅森伯格與副總統賴清德沒有面試，純粹是招待來台南玩。