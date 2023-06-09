「神農文化祭」今年正式邁入第23年，有別於先前因疫情影響導致活動辦理的規模縮小，今年適逢疫情解封，相關的系列活動也決定擴大舉辦，今(9)日晚間在擁有269年悠久歷史的古蹟先嗇宮舉辦開幕盛會，由先嗇宮李乾龍董事長、民政局長柯慶忠及三重區長王坤南共同為112年「神農文化祭」揭開序幕。

自即日起至13日為期5天的神農大帝盛宴，除有舉辦先嗇宮鼓藝隊、知名歌仔戲劇團演出、聖辰法會、六佾舞等宗教民俗活動外，其中更有多達40位中醫師義診及傳統米食推廣等，並將於13日進行遶境三重區境內以進行祈福展望未來。

先嗇宮董事長李乾龍表示，神農大帝出巡遶境目的乃是希望能藉由神農大帝的神蹟來對三重境內的人事物等發揚神農大帝救世渡人之精神，祛災避邪，同時提升大眾對傳統宗教民俗文化的重視與藝術素養。

三重區長王坤南表示，先嗇宮不僅是三重區唯一市定古蹟，更是三重區不可缺少的重要宗教夥伴，不僅對三重區各項福利措施與文化活動的推廣不遺餘力，在新冠疫情期間支援市府防疫工作，並捐贈防疫關懷箱、捐贈相關生活物資給三重區需要幫助之弱勢團體等，與公所的合作互動相當頻繁，非常感謝廟方無私推動三重公益及社會慈善事業。

三重區公所指出，今年的神農文化祭慶典將有多組藝文團體輪番上陣，雖然疫情已經解緩但仍不可鬆懈，仍建議民眾觀賞表演時仍須注意維護個人健康及衛生，以期開心並安心欣賞文化祭藝術饗宴。