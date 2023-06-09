國民黨台北市議員鍾沛君昨晚指控宅神朱學恒性騷，去年8月6日晚上聚餐時「毫無預警的抱住我強吻」，朱學恒坦承此事並道歉，強調自己「完全喝到斷片」、「沒有記憶」。律師陳宇安在粉專「巴毛律師混酥團」指出，朱學恒的行為應已經構成「強制猥褻」，而非單純性騷擾，且任何人都可以告發，可處六月以上、五年以下有期徒刑。

陳宇安昨深夜發文痛批，朱學恒對鍾沛君做的事情我認為已經不單純是性騷擾，而是強制猥褻，「去關吧你噁男」。

陳宇安今日也再度發文向網友解釋，性騷擾跟強制猥褻不是用「嘴巴講跟動手動腳」來區分，《性騷擾防治法》定義的性騷擾不是只有言語騷擾，也包含肢體。

陳宇安指出，根據《性騷擾防治法》第25條（趁機觸摸罪），意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為親吻、擁抱或觸摸其臀部、胸部或其他身體隱私處之行為者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。前項之罪，須告訴乃論。

陳宇安續指，「趁機觸摸罪跟刑法上的強制猥褻，差在有沒有使用強制手段」，強制猥褻規定在《刑法》第224條，對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，處六月以上、五年以下有期徒刑。

陳宇安形容，趁機觸摸跟強制猥褻的差別有點像竊盜跟強盜，一個是偷偷摸摸趁你不注意的時候摸一把，一個是使用強制力讓你沒有辦法反抗硬摸你；而據鍾沛君的說法，朱學恒是抱住鍾沛君並且強吻，陳宇安認為，「這已經明顯不是單純的『偷偷摸一把』，而是使用強制力進行猥褻行為，所以應該會成立刑法上的強制猥褻」。

陳宇安也提醒，「強制猥褻還有一點跟趁機觸摸不一樣，他是非告訴乃論，就是人人都可以去告發的意思喔」。