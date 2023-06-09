大隻到還以為是假的！有人妻準備要騎機車送小孩上學時，要拿出安全帽前竟然爬出1隻「巨肥蜈蚣」，不僅嚇壞她，一旁子的孩子也嚇傻，最後她只放放棄騎機車，用走路的方式帶小孩上學，後來，她請老公幫忙找這隻大蜈蚣，但不管是拍打、搖晃機車，仍不見蹤影，讓她心裡留下陰影，擔心在騎車的途中蜈蚣會爬出來亂竄，感到非常害怕。

一名人妻在臉書社團「爆料公社二社」發文，並上傳多張照片，她表示早上要準備騎車載孩子上學，一打開機車箱拿安全帽時，突然看見1隻「超大蜈蚣」爬來爬去，不僅嚇到她魂都飛了，一旁的孩子也嚇死了，她最後只好放棄騎車，帶著孩子走路上學。

人妻早上要騎車載孩子上學時，一打開機車箱，竟然發現1隻「「巨肥蜈蚣」」到處亂竄。（翻攝自臉書爆料公社二社）

後來，人妻等到老公回來後，請老公幫忙早大蜈蚣的身影，很怕還躲在車底，但老公將機車發動約20分鐘之久，搖晃機車、拍機車，催油門，仍不見身影，此刻的她心裡發毛、頭腦發麻，擔心會不會在騎車的途中會爬出來亂竄，想到這裡感到非常害怕。

貼文一出，網友紛紛留言表示「好肥」、「有夠大隻！好嚇人喔，如果還會怕的話，就把機車牽去機車行整個拆開看看」、「這也太大隻」、「拿殺蟲劑噴整台不知有沒有用，不然牽去自助洗車場高壓噴一噴」、「是我絕不會讓牠離開視線，看是要撥掉牠還是送牠上路」、「好可怕，這感覺快成精了」、「好可怕！大到我以為是假的」。