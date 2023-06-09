台灣證券交易所日前公布第九屆公司治理評鑑結果，裕隆（2201）連九年獲「上市公司排名前5％」最高榮譽。據證交所統計，第九屆公司治理評鑑共928家上市公司受評，評鑑排名前5％公司共46家，其中僅八家上市公司連續九屆排名前5％。

對公司蟬聯九屆，裕隆表示，未來將繼續完善公司治理層面，創造企業永續價值。

隨著公司治理評鑑的評核標準逐年提高，裕隆不斷檢視並精進公司治理內容，包含「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」、「落實永續發展」的四大構面及各項指標，持續在內部治理機制及推動永續發展等面向耕耘。

在落實公司治理績效的同時，裕隆表示，公司也不忘創造社會及地方共榮，致力與企業所在地三義鄉和諧共生，推廣台灣木雕藝術文化及在地關懷服務；另外，裕隆今年同樣全力配合減碳政策的推動，積極進行溫室氣體排放盤查與改善，超前法規提早一年完成第三方獨立機構的盤查認證，並持續推動廠區再生能源發展，目前三義廠區的太陽能發電已累積11MW容量裝置，充分展現裕隆汽車為永續經營所付諸具體的行動與努力。

裕隆表示，未來將持續秉持企業永續經營的理念，以嚴格的自我督促及要求，定期管理公司治理與ESG等各面向的目標及發展，主動檢視成效及評估待進步項目，為員工、股東及社會福祉繼續努力。