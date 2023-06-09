聖嬰現象的特徵是太平洋海面的溫度高於平均值，此天氣型態導致全球商品市場大幅震盪，何況當前海面溫度特別溫暖，潛在影響會更大。上回聖嬰現象出現在2019年，更早之前是在2014年到2016年。

國際貨幣基金（IMF）2015年報告發現，在聖嬰現象循環開始的前4季，非燃料商品價格漲5.3％，原油價格漲13.9％。燃料價格上漲，歸咎於乾旱期水力發電量減少，迫使各國對化石燃料更加依賴。

往後幾個月有幾項特定商品值得密切注意，好比糖價，2015到2016年因聖嬰現象飆漲，而今糖價又見攀高，劇烈天候恐讓糖價進一步走高。

聖嬰現象容易讓太平洋颶風季更劇烈，導致商品價格走揚。但聖嬰現象使大西洋颶風季威力減弱，如此墨西哥灣的鑽油平台及其他基礎設施無須因風暴關閉，液化天然氣（LNG）出口受阻的風險降低，意味全球天然氣可望擴大供給，商品價格反而走跌。

花旗分析師指出，聖嬰現象也可能使美國未來幾個月的氣候溫和，就不需要那麼多天然氣發電供空調所需。

當然天氣並非影響大宗商品市場行情的唯一因素。2014到2016年出現聖嬰現象時，恰巧碰上國際油價大跌，那是因為頁岩油與石油輸出國家組織（OPEC）產量大，導致油市供過於求。

因此想完全靠聖嬰現象預測商品價格走勢仍有困難，即便天氣與作物收成顯然受聖嬰現象影響。

氣候預測中心（Climate Prediction Center）科學家勒赫（Michelle L'Heureux）說：「氣候變遷會加劇或緩和與聖嬰現象相關的特定影響，例如聖嬰現象導致氣溫創新高紀錄，尤其在溫度已高於平均值的地區。」