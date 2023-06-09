俄羅斯自去年2月24日在烏克蘭展開「特殊軍事行動」，至週五（9日）已471天。俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）週五表示，等到特殊儲存設施今年7月7日至8日準備妥當之後，俄國就要在白俄羅斯境內部署戰術核武。這將是莫斯科自從前蘇聯解體以來首度在俄羅斯境外部署核彈。

俄烏戰爭是二次世界大戰歐戰發生以來最大規模的陸上戰爭，開戰至今已打了超過15個月。路透社報導，普丁聲稱美國與西方盟國藉由向烏克蘭輸送武器而擴大代理人戰爭，目的在於要俄國屈服。

普丁今年3月宣布有意在白俄羅斯部署戰術核武，意在針對以美國為首的軍事聯盟「北大西洋公約組織」（NATO）種種奧援烏克蘭之舉提出警告。

Putin met with Lukashenko today. The Russian president said that the deployment of Russian nuclear weapons in Belarus will take place as soon as the facilities are ready - probably on July 7-8



Source: TASS pic.twitter.com/S7rOBeRdFr — Belsat in English (@Belsat_Eng) June 9, 2023

根據克里姆林宮轉述，普丁週五在俄羅斯西南部黑海勝地索契（Sochi）與白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）商討核武部署作業時表示：「一切正按照計畫進行。相關設施的準備會在7月7日至8日完成，我方會立即在貴國領土展開適當類型武器的部署活動。」盧卡申科對則對普丁說「謝謝你」。目前還不清楚俄方的核彈彈頭會存放在白俄羅斯境內何處，不過仍將由俄方控制。

普丁先前表示，伊斯坎德（Iskander）短程彈道飛彈已交付給白俄羅斯。這種彈道飛彈可發射核武彈頭。俄方消息人士稱，伊斯坎德飛彈射程可達500公里。白俄羅斯聲稱，蘇愷25戰機已改裝為可攜帶核武彈頭；俄方消息人士說，蘇愷25航程可達1000公里。

倘若核武自白俄羅斯首都明斯克以外的主要空軍基地發射，載具可達範圍幾乎涵蓋東歐全域，包括北約成員國，甚至柏林、斯德哥爾摩等大城。

今年70歲的普丁把對烏克蘭的這場戰爭視為俄羅斯的生存之戰，他聲稱俄國面臨北約歷來最大規模擴張行動。他也警告西方國家，俄羅斯不會認輸。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）說，烏克蘭會持續戰鬥到把所有俄國士兵逐出領土為止，為此他疾呼北約儘速把烏克蘭納為成員。

普丁此番核武動作，受到美國與北約盟國密切注意，中方也十分關注，數度警告俄方切莫在衝突之中使用核武。