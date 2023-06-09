宜蘭縣壯圍鄉191縣道與大福路三段232巷7號前發生交通事故，1名吳姓男子因穿越道路，遭黃姓廂型車駕駛撞飛，送醫後宣告不治。（圖／警方提供）

今（9）日早上10時許，宜蘭縣壯圍鄉191縣道與大福路三段232巷7號前發生交通事故，1名吳姓男子因穿越道路，遭黃姓廂型車駕駛撞飛，送醫後宣告不治，黃姓駕駛經警方實施酒測值為0，詳細肇事原因尚待釐清中。

警方表示，今（9）日早上10時許宜蘭縣壯圍鄉191縣道與大福路三段232巷7號前發生交通事故，分局獲報後立即派遣警力前往處理，經查為黃姓男子（59歲）駕駛自小客貨車沿191縣道中線車道由北往南行駛，行經上述路段時，與從中央分隔島由東往西穿越道路之吳姓男子（66歲）行人發生碰撞，吳男送往陽明醫院搶救，於13時15分許宣告不治 ，黃姓駕駛經警方實施酒測無酒精反應，詳細肇事原因尚待釐清中。

礁溪分局提醒，用路人駕駛車輛時，務必隨時注意車前狀況，並保持適當行車安全距離及車速，以確保他人及自身用路安全；行人過馬路時，應遵守行人交通規則，不得任意穿越道路，以避免交通事故之發生。