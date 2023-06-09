民眾黨總統參選人柯文哲訪日談到釣魚台議題，引發嚴重失言的爭議，藍綠群起圍剿。不過國民黨立委賴士葆酸嗆，當綠委群起圍剿柯文哲釣魚台議題失言，但事實上，蔡政府也從來沒有強力捍衛釣魚台主權，態度完全是「日本哥哥的，我不能動手」，民進黨根本是龜笑鱉沒尾。

賴士葆在臉書表示，柯文哲要選總統，此次訪日有自我約束要謹言慎行，但因習慣率性發言以致還是連連出包，例如將前首相麻生太郎講成「安倍派」，還有收到文創小物後說要送給窮極無聊的人，只是這些都不如釣魚台議題失言嚴重，因為這個牽涉到主權的問題。

賴士葆指出，柯文哲說是要「替漁民表達希望可以單純捕魚不受干擾的心聲，先不要談主權的問題。」但是捍衛主權的問題即便身為總統都責無旁貸，甚至非個人可以主觀認定，因為領土變更是憲政層次問題，要經立法院通過，交由公民複決，釣魚台是中華民國的領土無庸置疑，簽屬台日漁業協議是擱置有爭議的部分，並非放棄主權。儘管柯文哲喊冤沒有要犧牲主權，只是柯提到台灣民眾並非是想要那塊土地，只要能在那裏捕魚就可，這樣就與捍衛主權相違背了。

賴士葆說，2019年柯文哲訪日之前，台灣已經通過反核食公投，禁止開放核災區的農漁產產品，柯文哲當時到日本訪問卻推翻公投結果，力主核災爭議應該用科學方法解決。這次訪問面對日本以鄰為壑將福島的1百多萬噸的核廢水排到海中，台灣9成的民眾擔心會汙染漁產品，蔡政府反核不反核食，不敢對日本表達強烈的抗議，柯文哲亦然。

賴士葆強調，柯文哲到日本訪問只挑討好對方的話題，即便為漁民講話，不敢對日本義正詞嚴表達釣魚台的主權問題，一昧討好的心態溢於言表。當綠委群起圍剿柯文哲釣魚議題台失言，事實上蔡政府從來沒有對釣魚台主權採取強硬的態度、強力的捍衛。