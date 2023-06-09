麗清表示，受惠寶馬3系列、大眾邁騰、大眾途觀等車款保持穩健銷售，加上共10款以上新項目機種訂單陸續步入量產階段，帶動旗下LED車燈模組產品銷售隨著華域視覺、海拉、ZKW等客戶拉貨力道提振而同步放大。

不僅如此，麗清指出，美國知名車廠客戶急單持續挹注，麗清積極優化頭燈控制器產品生產效率助力良好訂單認列，不畏中國五一長假干擾，單月營收表現已連續三月站穩6億水準，5月營收再度刷新歷年同期新高。

根據中國乘聯會最新統計數據，5月乘用車、新能源車市場銷售分別達175.9萬輛、55.7萬輛，同步年增30％、55％，仍維持預估今年中國狹義乘用車、新能源車年度銷量為2,350萬輛、850萬輛，新能源車滲透率有機會達36％。

麗清指出，憑藉集團為多家知名品牌車廠、一階（Tier 1）車燈廠客戶之主要合作供應夥伴，看好LED車燈具有良好節能、輕量化、豐富視覺造型設計等特性，觀察近年車輛內、外部光源部件導入LED車燈滲透率提高，帶動單一客戶近年合作開發案件數持續增加，並持續創造麗清整體業務良好發展條件。

展望2023年第二季，麗清維持審慎樂觀看法。看好目前一階車燈廠、美國知名品牌客戶仍保持良好拉貨需求，以及新機種產品陸續量產效益，有助於挹注整體產能稼動率保持一定水準之上，同時持續精進兩岸生產基地之生產效率、業務接單優化，並持續爭取新車款、新客戶訂單表現，以期帶動未來營運更上層樓。