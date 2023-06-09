民進黨主席、總統參選人、現任副總統賴清德。（資料照片）

根據政治新聞網站《Politico》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃最早下週前往北京。對此，前立委郭正亮分析，有些事情蠻詭異的，「我認為現在最緊張的人是賴清德」， 因為真的不知道布林肯去中國大陸到底要怎麼談台灣問題？郭解讀，「我是覺得一定是美國終於想通了，有一些事情不是他能控制的，需要跟中國一起做！」

根據政治新聞網站《Politico》報導，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）計劃最早下週前往北京。前立委郭正亮9日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》分析，有些事情蠻詭異的，譬如中情局長回美國之後，隔兩個禮拜，新聞突然丟給彭博和金融時報，往前推之後，拜登講美國跟中國快要解凍了！顯然拜登知道中情局長談了什麼、蘇利文談了什麼！

「所以我認為現在最緊張的人是賴清德」，郭正亮直言，因為真的不知道布林肯去中國大陸到底要怎麼談台灣問題？中國大陸非常清楚，無所求於美國，只有一個問題不得不跟美國談，就是台灣問題。

郭正亮認為，接下來最值得觀察的就是對台獨問題的表態，會不會從「不支持台獨」變成「反對台獨」？這會有很多方式表達。

郭正亮指出，第二個議題就是對於具有攻擊性內涵的武器，會不會做出表態？不然為什麼突然傳出F16V要延後到2025年？這不是很奇怪？台灣不是很危險？本來今年要交第一批，怎說延就延？急著給的都是地面城鎮戰裝備？

「美國竟然急到下禮拜就要去，我實在是太意外了」，郭正亮強調，本來以為是這個月月底，結果是急著現在就要去了！

郭正亮提到，上次間諜氣球對美國本土也沒發生重大影響，美國就用飛彈射下來，布林肯就不去了，美國那時候多高調。最近5月26日RC135被攔截，6月3日軍艦也被攔截，這比間諜氣球嚴重百倍，結果美國還說這不影響中美關係，還是要去中國大陸。不覺得這太詭異了嗎？有求於人家到什麼程度？不然怎會這樣？難以理解。

郭最後解讀，「我是覺得一定是美國終於想通了，有一些事情不是他能控制的，他需要跟中國一起做！」