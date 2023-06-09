新北市消防局昨(8)日下午1時許獲報，新北市三芝區有位孕婦羊水已破，且胎兒頭部已露出，三芝消防分隊救護人員胡志杰、洪豊菘趕抵現場後立即展開接生作業，所幸女嬰順利產下，母女均安，後續送往淡水馬偕醫院接受後續的醫療觀察。

據了解，這位28歲母親已懷孕第3胎，孕期39週且本週即為預產期，救護人員抵達現場後發現孕婦坐在椅子上無法行走，經檢查後發現羊水已破，且胎兒胎頭已產出，立即通知家屬必須立即現場緊急接生。

所幸在救護人員的協助下，新生女嬰順利生產且哭聲宏亮，救護人員給予新生兒擺位保暖、使用臍帶夾固定並進行小兒三角評估正常，且孕婦意識清楚、生命徵象穩定，母女均安，後續再送往淡水馬偕接受醫療照顧。

新北市消防局第三消防大隊長陳志德表示，女性懷孕到生產過程存在許多風險，且無法預測突發狀況何時會發生，本次成功協助孕婦緊急生產，有賴家屬緊急致電119尋求協助，在救護人員機警與專業訓練下，得以讓本次急產案件女嬰順利產出，且母女均安。

他說，新北市消防局近年來持續進行救護人員內、外科、孕婦急產及緊急救護專業、處置、技術等相關訓練，期望當緊急事件發生時，可立即提供救護處置協助，銜接院前及院端的專業照顧，維護市民健康與安全。