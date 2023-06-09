大陸國防部長李尚福，在新加坡香格里拉對話中重申「絕不承諾對台放棄使用武力」，無獨有偶，在大陸沉寂多時的「武統派」學者李毅突然發聲，稱「和平統一可能性減少」，暗示希望賴清德2024順利當選，讓大陸順勢武統台灣。上述兩者雖無直接關聯，但說明大陸無論官方還是民間，都有對台動武的期盼和準備。對此，中天《盧秀芳辣晚報》9日由記者「辮子妹」進行街訪，詢問民眾對此看法是否有感，許多人認為「賴清德當選，大陸武統台灣就有正當理由」、「我個人是不會投給賴清德」，引發討論。

中天《盧秀芳辣晚報》9日由「辮子妹」進行街訪，對於大陸「武統派」突然發聲，暗示希望賴清德2024順利當選，許多民眾紛紛認為「賴清德是非常主張台獨，應該就是大陸會有很多人支持賴清德，目的就是為了合理的統一」、「感覺有什麼內幕，是不是跟賴清德講好什麼事情」、「我個人是不會投給賴清德，因為主要是他政見什麼的，對年輕人來講都沒吸引力」、「這是順勢而為吧，你們要選給賴清德，我就可以了」、「賴清德當選，大陸武統台灣就有正當理由」。

但也有少部分民眾認為，「他就只是一個理由，如果真的要武統的話，不需要這個理由，就可以這麼做了」、「他是想讓賴清德不要當選，因為我們應該是很怕被武統」、「我還是會按照自己的想法去投票」。