本報過去報導過美國害怕多極世界的到來，而美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）將軍本週四（8）在美國國防大學（National Defense University）畢業典禮上致詞中表示，現在世界上至少有3個超級大國，分別是美國、俄羅斯和中國，並且坦率說道目前世界已經走向多極世界（Multipolar World），除了這3個超級大國之外，其他地區崛起，很快將出現下一個超級大國，象徵著單極霸權（Unipolar World）時代結束。

據俄羅斯官媒《塔斯社》（TASS）8日報導，根據密利的觀點，在未來幾十年內，世界將面臨，非常嚴峻的挑戰和危機。

局勢越來越明顯，我們確實身處於一個多極世界之中，至少有3個超級大國，分別是美國、中國和俄羅斯

他向畢業生指出，在過去的冷戰期間，是2個超級大國之間在進行對抗，也就是美國和蘇聯，隨著蘇聯解體後，美國一度成為唯一的超級大國。他感嘆：「3個比2個要難得多，」

密利補充說，局勢的複雜性還來自一些新興國家，他們陸續開始在世界上各個地區發揮更加重要的作用。在他看來，未來他們也可能爭取超級大國的地位，而這樣的趨勢，對於美國來說，情況將會變得更加複雜。