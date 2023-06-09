越是簡單的料理，所需的基本功越要紮實，例如蛋炒飯、蛋包飯，雖然簡單，卻很少有人做的好吃。日本綜藝節目就針對藝人進行料理考驗，觀察明星們是否能正確執行蛋炒飯步驟，最終幾乎所有人都翻車，不少觀眾也直呼「學到了」。

日本綜藝節目《爆笑隨堂考》考驗日本藝人們的基本的蛋包飯技術，並請料理專家先行示範，其中最重要有四個步驟，首先在炒洋蔥與雞肉時，必須加入番茄醬拌炒，將蕃茄醬的水分炒乾，並充分釋出酸味，此時再加入熱白飯繼續炒，米飯才不會太黏，粒粒分明。

第二步驟則是打蛋時，必須將蛋白與蛋黃中的白色繫帶挑出來，否則會影響口感。第三則是打蛋時，筷子必須像切開蛋黃一樣直來直回，不能畫圓，才能打得均勻；最後蛋液下鍋時，速度必須要快，並且迅速拌開，蛋皮才會變得蓬鬆，炒飯也必須在蛋皮半熟狀態下放入，才能完成一盤美味的蛋炒飯。

其中要先將番茄醬與洋蔥、雞肉一起拌炒的步驟，幾乎所有人都做錯，7名藝人僅有1人正確，就連觀眾也忍不住直呼：「第一次聽說」、「從來不知道要先加番茄醬」、「長知識了」、「難怪每次煮出來飯都黏黏的...」。