屏東規模3.5地震 最大震度3級 03:292023/06/10 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東規模3.5地震 最大震度3級。（圖取自氣象局網頁） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據中央氣象局最新資訊，9日23時19分發生芮氏規模3.5地震，地震深度18.0公里，震央位於屏東縣政府東北方26.7公里（位於屏東縣三地門鄉），最大震度屏東縣3級。（編輯：陳正健）1120609 東興圳市集玩食農 感受在地人文生態 海尼根與屏東青農合作 打造在地啤酒蔬果箱 率非六都之先！ 屏東首推公車暢行月票299元搭到飽 #屏東縣 #地震 #屏東 #規模3 #最大震度3級 也許您會感興趣 推薦閱讀 龜山島外海舢舨突進水翻覆沉沒 3船員幸運獲救 11:562023/06/09 社會 屏東299公車搭到飽月票6／15上線！周春米加碼預告2大優惠 16:152023/06/09 政治 鐵路節來花蓮 「花東鐵道風情」攝影展美不勝收 15:552023/06/09 生活 國3要蓋新路了！延伸北海岸 斥資500億元 15:002023/06/09 生活 台東國中同學考上同所大學醫學系 事隔3年再續同學緣 16:222023/06/09 生活 雨炸7天「又大又急」這地區紫爆！ 谷超颱風恐掀3米浪 21:252023/06/09 生活 新光金經營權變天！改革派拿下2／3席次 扳倒吳東進 15:282023/06/09 財經 李強在遼寧調研 推動東北全面振興新突破 21:492023/06/09 兩岸 新光金今年不發放股利 董座許澎股東會開場先道歉 10:162023/06/09 財經 南榮國中132人會考各科A＋＋ 寫作滿級分達13人 20:242023/06/09 生活 加拿大野火規模空前「災區」擴大 煙塵飄至北歐挪威 21:482023/06/09 國際 廣東電信網路中斷故障 通信管理局連晚緊急調度 09:082023/06/09 兩岸 國中會考放榜 竹縣5A人數狂增達813人 18:192023/06/09 生活 68萬起交屋！「夢悦城」15分鐘到東區 大東區地區CP值最高 04:002023/06/09 財經 山泉水洗臉 八旬老翁鼻腔取出6公分水蛭 10:552023/06/09 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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