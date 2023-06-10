根據中央氣象局最新資訊，9日23時19分發生芮氏規模3.5地震，地震深度18.0公里，震央位於屏東縣政府東北方26.7公里（位於屏東縣三地門鄉），最大震度屏東縣3級。（編輯：陳正健）1120609

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