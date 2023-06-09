中山高苗栗段北上車禍 大貨車翻覆全線封閉 23:452023/06/09 中時新聞網 簡銘柱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中山高苗栗段北上130.2km車禍，大貨車翻覆全線封閉。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今（9）日晚間22時許，國道1號苗栗路段北向130.2km發生翻車事故，據了解現場是一輛17噸貨車翻車導致全線封閉，目前排除中，也造成車輛嚴重回堵。 俄車臣領導人炫耀新接收中國製輪式裝甲車 準備投入烏克蘭戰鬥 平鎮台66橋下閒置 地方籲「地盡其用」設收費停車場 大陸寶鋼、鞍鋼及本鋼7月盤價開平盤 中鋼：吃了定心丸 #全線封閉 #中山高 #苗栗段 #車禍 #大貨車翻覆 也許您會感興趣 推薦閱讀 屏東299公車搭到飽月票6／15上線！周春米加碼預告2大優惠 16:152023/06/09 政治 高雄南區資源回收廠 貨車撞橋墩釀2傷 13:032023/06/09 社會 離譜車禍！女高生深夜駕車「鬼之大迴轉」 爆衝撞進超商 11:502023/06/09 社會 台東成功凌晨暴雨車禍！手機主動報案 警消順利救援 11:252023/06/09 社會 「巨肥蜈蚣」亂竄機車 人妻嚇到發毛：棄車帶孩走路上學 23:032023/06/09 社會 大陸新能源車愈造愈強 又一本土車廠將特斯拉擠落第3 20:312023/06/09 兩岸 掛註銷車牌拒檢逃逸撞凹警車 遭逮搜出改造槍枝、海洛因 16:342023/06/09 社會 印度火車相撞意外 學校變停屍間學生不敢上學 13:562023/06/09 國際 宜蘭國道橋下男子穿越馬路 橫跨3車道遭撞送醫不治 23:202023/06/09 社會 客戶減緩拉貨力道 宇隆5月、前五月合併營收呈年減 21:482023/06/09 財經 陸造車大咖同步發聲：中國汽車市場開始進入淘汰賽階段 23:512023/06/09 兩岸 又是行人地獄！走斑馬線遭「高速車」按喇叭 男女嚇翻拔腿逃 19:582023/06/09 社會 黑龍江牛人汽車牌照很「牛B」 變造奇葩車牌上路挨罰 21:342023/06/09 兩岸 《日股》日經周線連9紅 6年來首見 16:392023/06/09 財經 老夫妻處理車禍誤信假代辦理賠 險噴逾70萬元 17:322023/06/09 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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