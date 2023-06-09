日前在重慶召開的中國汽車論壇上，大陸汽車製造界的大咖異口同聲表示，想找死的就早點降價打價格戰，中國汽車市場競爭越來越激烈，肯定要進入淘汰賽，兼併重組不可避免。

據《快科技》報導，2023中國汽車重慶論壇於日前召開，論壇上就今年汽車市場持續升溫的價格戰引爆幾位造車界大咖的熱烈討論。廣汽集團董事長曾慶洪表示：「價格戰打來打去，想找死的企業就早點降價。」他指出，中國汽車市場未來將保持微增長，市場競爭越來越激烈，肯定要進入淘汰賽。

曾慶洪調侃道，「曾經華榮（長安汽車董事長朱華榮）說以後只能是5個（整車企業留下來），『東西南北中』，跟打麻將一樣。我也不知道我（廣汽集團）有沒有份。」他還說，「我贊同未來汽車行業將兼併重組的觀點，未來華榮把我併了，這也有可能。」

在會議上，曾慶洪還以廣汽集團的變革為例，強調一定要把智慧化、聯網化關鍵核心技術掌握在自己的手裡。

報導說， 不止是曾慶洪認為國內汽車市場已經進入淘汰賽，比亞迪董事長王傳福也有同感，並且在不同場合發聲呼應此一觀點。

在6月8日比亞迪2022年年度股東大會上，王傳福表示，汽車行業已進入淘汰賽階段，不競爭不會有繁榮，競爭才有優勝劣汰。他說，企業制勝首先要有核心科技，新能源汽車變革是一場技術革命，有核心技術企業才能活下來，如果只是簡單拼裝，活下來的概率很小。

他表示，其次，還要有好的戰略方向，行業機遇視窗期只有3-5年，車型、技術路線選擇很重要。另外，要有快速決策機制，汽車企業往往體量大，決策機制漫長，但新能源汽車市場就像戰場，革命到後期，有些車企會崩盤，這時候需要快速決策。

中國大陸是當今電動車的藍海市場，這點已是業界共識，從數據上也能看出端倪。過去幾年間，中國大陸傳統車企與新創企業都想分食電動車大餅，但是從統計數字看，目前有20%的車企佔有9成以上的市場，即使是近年成功站穩陣腳的蔚來、小鵬、理想等「造車新勢力」，也僅有理想汽車的銷量可以跨過2萬門檻，有些企業單季銷售量還不到千台，車企市場已進入淘汰賽，會有更多的車企被兼併或倒閉。