為加強對中國的嚇阻力，並預防台灣海峽發生衝突，美國、日本、菲律賓考慮創設有關安全保障的新合作框架，三國負責安全保障事務高官16日將在東京召開討論安保新框架首場會議。

日本產經新聞報導，鑑於中國在東海、南海的海洋行動擴大，美日菲三國為了加強對中國的嚇阻力，考慮創設有關安保合作的新框架。

多名日本政府官員透露，本月16日召開的會議預料將針對美日菲三國聯合演訓的強化、對菲軍建構能力的支援等國防合作對策進行意見交換。預料將公布開會成果文件。

美日菲3國的與會者分別是日本國家安全保障局長秋葉剛男、美國白宮安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Año）。

報導說，原本預定4月召開這場討論創設安保新架構的會議，但因為與會者行程的原因延期召開。

菲律賓地處海上航路要衝，位於連結九州、台灣、南海的第一島鏈，與台灣隔著巴士海峽距離僅約300公里，戰略重要性極高。當台灣有事（兩岸發生衝突）之際，和駐日美軍一同，菲律賓的基地將成重要據點。日本將菲律賓視為戰略夥伴，日美正加速強化與菲律賓的合作。

本月初開始，美日菲三國海巡隊首度在菲律賓馬尼拉灣周邊實施演練人質遭恐怖分子挾持場景及搜救行動。菲方表示，菲美日海巡聯合演習旨在強化聯合行動力，未來遭遇「任何情況」三方都能互助並迅速部署。

一般認為，菲律賓因南海主權的問題，與中國關係對立，為提防中國，認為有必要加強美日菲的海上警備合作。