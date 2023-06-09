投信法人表示，大陸經濟及企業獲利面正緩步轉向回升軌道，加上海外流動性壓力緩解，目前估值及股價位處低位的港股具投資吸引力，有利帶動資金回流，建議可逢低分批布局大中華基金，掌握後市復甦投資契機。

財新網日前公布大陸5月製造業採購經理指數PMI由49.5升至50.9，優於市場預期，並重回擴張區間，為市場對後續總體經濟回穩注入希望。此外，基於對官方出手提振房地產的憧憬，驅使近期資金回流港股，在地產、消費及科技股走強帶動下，恆生指數自波段底部強彈，國企股指數亦出現連4個交易日收紅，部分投信發行的大中華基金亦雨露均霑，近月績效由黑翻紅。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，受惠疫情解封、消費回溫，大陸經濟自今年第一季起見底回升，GDP增速4.5％好於市場預期，後續觀察指標為房地產市場止穩、消費復甦、製造業訂單回流狀況；考量地產投資不再是拉動GDP成長的主動來源，預估高端製造將成為大陸經濟新支撐，除了內需題材之外，建議可留意相關政策利多題材。