為響應614世界捐血人日，落實企業社會責任，全國農業金庫將於6月14日至15日早上10點至下午5點連續兩天在臺北市二二八和平紀念公園舉辦愛心捐血活動，除了鼓勵公司及子公司同仁挽袖捐血之外，也呼籲市民踴躍參與、共襄盛舉。

本次捐血活動是全國農業金庫成立18週年慶的系列活動之一，捐血1袋（250c.c.）即可獲得卜蜂企業贊助的愛心雞蛋禮盒1盒（每盒10粒），捐血2袋（500c.c.）則可獲得2盒，每日限量150盒，送完為止。

6月14日上午，全國農業金庫董事長吳明敏及卜蜂企業董事長鄭武樾將連袂出席，並致贈當日第1位捐血者卜蜂企業的愛心雞蛋禮盒。吳明敏特別感謝卜蜂企業對本次捐血活動的支持，並呼籲捐血一袋、救人一命，捐血不僅可以幫助需要輸血的病人，也有益於捐血者促進血液循環和自身的健康，每位市民都可以參與並幫助他人，期待大家能夠一起為社會公益善盡一份力量。

全國農業金庫持續關注ESG議題，加速推動農漁會信用部的資訊整合、加強農業貸款及青壯年農民從農貸款等，支持臺灣農漁產業發展，扮演更為稱職的農漁會信用部資金管理者角色。