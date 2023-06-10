再凶猛的動物，若從小被人飼養，也會變得極為黏人。俄羅斯就有一隻花豹，因為從小被同一個飼育員顧到大，變得相當黏他，未料某天飼育員離職，花豹傷心到絕食，幾乎快要倒下，嚇得園方連夜尋找飼育員，求他收養這隻花豹，如今現況曝光，讓人看得又暖佑萌。

綜合外媒報導，俄羅斯潘薩動物園(Penza Zoo)的花豹凱撒(Caesar)，從出生起就被弗爾科夫(Alexander Volkov)照料著，幾年下來凱撒將弗爾科夫視為自己的親生父親，相當黏人。未料某天弗爾科夫因生涯另有規劃辭職，凱撒自此變得鬱鬱寡歡，就連肉放在眼前也都不看一眼，多日未進食也讓凱撒健康狀況急轉直下。

園方看到凱撒即將倒下，驚覺大事不妙，派人連夜尋找弗爾科夫，希望對方能復職照料凱撒。弗爾科夫雖然拒絕回任，但也放不下凱撒，最終園方將凱撒帶出來，送到弗爾科夫新家，這隻大貓看到當初的飼養員後，瞬間恢復精神，撲上前撒嬌。

如今弗爾科夫與凱撒生活在一起，他也建立了抖音帳號，拍攝日常相處的影片供人觀看。凱撒只要一有機會，就撲到弗爾科夫身上討抱抱，透過影片可以看到，凱撒就像一隻純粹的大型家貓，賴在主人身上不走，讓網友看得是又感動又好笑。