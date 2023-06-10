如何對抗綠通膨？從「2023退休理財暨永續投資大調查」結果顯示，目前投入永續投資的受訪者，似乎已「嘗到甜頭」，對於未來退休金準備也更具信心。

退休金計畫的管理者，應該要考慮任何能為退休人員創造最大財務回報的因素……。這是常識！」今年3月，美國總統拜登以略帶諷刺的用詞這麼說。語帶嘲諷，是因為他所力挺、要讓退休金管理納入氣候變遷等因素考量的法案，一度面臨遭到國會翻案的窘境。

上任以來第一次，拜登動用否決權擋住翻案，因為在法案確立之前，美國勞動部已收到超過兩萬份來自金融界、學術界、操盤人，乃至於一般民眾的意見回饋，綜合考量後的結果，套用拜登的話，如果退休理財不能納入氣候變遷等因素，「將危及全美勞工的退休金！」

因應氣候變遷，減碳工程已經成為全球集體運動，其所引發的「綠通膨」趨勢，則被各國央行與投資機構視為影響貨幣政策、金融環境的全新變數，當然也就牽動了著眼長線的退休理財效果。

國人退休理財面貌

每月平均投入2.5萬元 偏好定存工具

那麼，你該如何面對這個連美國總統也著急的退休大敵？依循美國勞動部的邏輯，「永續投資」應是用以對抗綠通膨的利器之一，而從《今周刊》與施羅德投信合作、於今年三月進行的「2023退休理財暨永續投資大調查」結果，確實，也能感受到「永續投資族」對於退休理財的「少一點擔心、多一點信心」。

這項每年執行的調查，是以30到60歲，目前有進行投資理財或參與家庭理財決策者為對象。調查顯示，在政府法定退休金之外，國人目前每月投入退休理財的平均金額約為25659元，高於去年調查的24870元，似乎反映了經過去年空頭行情後，理財族已開始適度「拉高本金」，藉此彌補報酬率的降檔。

不免俗地，調查中也會詢問受訪者在進行退休理財時的工具選擇，與去年情況類似，定存、股票、保險、基金等，均仍位居前四位；其中，會把基金納入退休理財工具的比率略逾半數，達52.8％。而若把退休理財族分為「持有基金」與「未持基金」兩大類，一個微妙的現象也首先浮現。

「您目前是否擁有『永續投資』相關投資標的？」面對這道提問，整體調查約有四分之一受訪者回答「有」；但進一步細看，「未持基金」族群目前投入永續投資的比率不到17％；相對而言，「持有基金」的受訪者中，目前則有多達35％正進行永續投資。

永續投資的最大麻煩，就是標的篩選的判斷，必須仰賴所謂的「非財務指標」，既然「非財務」，也就脫離了一般投資人過往慣用的基本面數據分析，在進行投資決策時，像是面對著一道難以輕鬆跨越的高門檻。在此之下，資產管理業者的先行篩選、把關，以及推出相關基金工具，從調查結果來看，的確有助於退休理財族朝著永續投資的世界跨出一步。