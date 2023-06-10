根據《財訊》報導，國境解封後，不只觀光旅遊業大復甦，藝文展演市場也出現強勁反轉。根據兆豐銀行統計，今年第1季台灣藝文票券平台刷卡金額較去年同期成長120%。台灣演唱會概念股必應股價掛牌以來新高、飆破百元；全球音樂展演龍頭Live Nation（理想國演藝）股價也重振雄風，狠甩經濟衰退陰霾。

黃牛太囂張 拓元全都錄

然而，黃牛掃票的劣行也愈來愈囂張。3月，韓國女團BlackPink高雄演唱會1張原價8800元的門票，一度在票券交換群組被拱到40萬元的天價，引發眾怒。

4月，香港歌手陳奕迅台北演唱會，7場70000張票不到10分鐘內銷售一空，「二手票」也隨即在社群平台上架，轉手就能賺7倍。而且就算賣不完，只要在期限內完成退票退款，黃牛幾乎毫無損失，政府也無法可管，根本就是買空賣空的無本生意。

根據《財訊》報導，為遏止黃牛炒作，文化部3月推動《文化創意產業發展法》修法，針對以機器或其他不當行為搶票者，處以重罰，5月12日即獲立院三讀通過。過程中，響應文化部部長史哲呼籲從售票端阻擋黃牛的業者倡議代表，正是Live Nation旗下票務公司Ticketmaster台灣分公司、拓元售票創辦人暨執行長—邱光宗。

「1秒就能送出4次交易的帳號會是真人嗎？機器人程式交易愈來愈猖獗。我已經從系統上進行蒐證，接下來我會把這些有可疑交易紀錄的數據和帳號，全都交給刑事警察局偵9隊，等著看吧！」投身售票業務十餘年來，與無數黃牛直球對決的邱光宗憤憤地說。

根據《財訊》報導，年輕時期就熱愛音樂與棒球的邱光宗，雖然主修應用化學，但正好搭上1990年代的網路熱潮，不僅自學程式，還和朋友合夥創業音樂平台公司；千禧年起先後成立拓連、拓維等公司，負責建置兄弟象、誠泰COBRAS、中信鯨官網營運，乃至於包下中華職棒的售票業務。

引進AWS系統 業界先驅

當時台灣售票系統大大小小有20多家，以年代與兩廳院售票規模最大，卻幾乎沒有一家是以售票業務為主業，即使經常發生搶票當機、場外黃牛等爭議，卻沒有業者想要優化系統。「系統再爛，粉絲罵歸罵，還是會埋單啊！我為什麼要花錢改善？」是當時業者普遍的想法。

「選擇把售票業務做到極致，是因為我們發現這是可以透過科技系統化、大量處理的業務，不用削價競爭、不用煞費苦心吸引點閱，只要客戶相信我們，把票交給我賣，品項夠多，賣票就是一個睡著也能賺錢的業務。」邱光宗分析。