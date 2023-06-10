台中市「太平育賢二期好宅」即日起至6月30日開放申請，為讓民眾申請前可先了解太平育賢二期好宅空間規劃，台中市住宅發展工程處將於6月17、18日上午9時至下午4時(中午12時至13時休息)開放現場看屋，歡迎大家前往參觀。

住宅處表示，6月17、18日太平育賢二期好宅看屋活動現場，有精心布置的3間樣品屋，邀請參觀民眾一同激發對「家」的想像。除可參觀未來承租的實品屋外，現場還有店鋪暖場市集及看屋抽獎活動。若民眾無法在這2天前往現場參觀，也可透過「台中市社會住宅17租網站」線上了解該好宅居住單元空間格局、租金價格等資訊。

「太平育賢二期好宅」為4幢地下2層、地上12層的複合混居式住宅。一樓設有26間店鋪、二至十二樓共有423戶居住單元，其中一房型217戶、二房型140戶、三房型66戶，停車位部份提供234輛汽車位、498輛機車位；每戶並配備冷氣、抽油煙機、瓦斯爐或IH爐、衛浴設備、熱水器、單人或雙人床箱及衣櫃等傢俱(電)。

育賢二期好宅每戶配備抽油煙機、瓦斯爐或IH爐。圖為太平育賢二期好宅3房型樣品屋之廚房照。(圖/台中市政府提供)

住宅處表示，「太平育賢二期好宅」位於環中東路三段與育才路交叉口，鄰近74快速道路，交通便利；附近有新光國中、新平國小、立文公園、太原棒球場、足球場、賢德醫院、國軍台中總醫院等設施，擁有相當完善的教育資源及生活機能；租金方面，中市府提供全國最優惠的「567 777」社宅租金折數方案，太平育賢二期第一年租金以市價五折出租，租金含管理費，一房型5,000至7,100元、二房型8,400至12,400元、三房型15,200至16,700元，第二年、第三年分別以市價六折及七折出租，期滿後若續約，再享3年每年7折優惠，以經濟實惠的價格減輕租屋族的住宅負擔。

育賢二期好宅每戶配備床箱及衣櫃等傢俱。圖為太平育賢二期好宅3房型樣品屋之臥室照。(圖/台中市政府提供)

住宅處指出，凡年滿18歲，入住者名下無自有住宅，符合公告財稅標準皆可提出申請；太平育賢二期好宅鄰近育賢一期好宅，如在排隊等候育賢一期好宅的申請人，也可申請育賢二期好宅，以增加入住台中好宅的機會。

為響應環保、落實無紙化政策及數位化政府，此次受理申請以線上申請為主，申請人可於受理期間至台中市社會住宅17租網站填寫申請資料、上傳相關證明文件，網路申請24小時開放，歡迎民眾多加利用；如不便線上申請者，也可臨櫃投件或郵寄申請。

住宅處表示，更多太平育賢二期好宅的相關資訊，可收聽住宅處podcast-大宅們；如有相關問題也可至台中市政府住宅發展工程處網站、台中市社會住宅17租網站查詢，或電洽04-22289111分機64601-64605洽詢。(台中市政府 廣告)