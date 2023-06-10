建豐國際重視人文藝術發展，以台欣建築推出鳳鳴重劃區建案「鳳鳴欣苑」，看重交通潛力與藝文發展的補漲優勢，主推2-3房磁吸小家庭目光。「鳳鳴欣苑」凝聚劉戀文化基金會與貓頭鷹圖書館量能，建設公司提供貼心一年代管服務，主推閱覽室的選書規劃與藝文講座。其中建築重視結構安全性與健康居住環境，讓「鳳鳴欣苑」成為鳳鳴重劃區珍稀建案的代表性「健康宅」。

「鳳鳴欣苑」主面鳳五路，鄰近鳳福路。主推2房(25.7-26.16坪)與3房(33.86-37.25坪)，室內規劃採光良好，客廳通透明亮，地上11樓與地下3樓，僅有珍貴84戶，舒適棟距引人入勝，讓在地換屋族前來賞屋，更吸引新北與桃園、八德的朋友築巢圓夢。

「鳳鳴欣苑」主推2房，室內規劃採光良好，格局方正，挑高將空間感發揮到極致，吸引小家庭成員賞屋。(圖/建豐國際-台欣建築提供)

鳳鳴重劃區總面積僅約50.7公頃，週邊機能成熟，綠地、商業區和國中小學區遍布，再加上鄰近鶯桃路及桃鶯路的百態櫥窗，滿足生活需求臻於完善，且因應當地鶯歌陶瓷文化底蘊，重劃區地景元素使用部分窯燒製品凸顯特色，再加上附近觀光文化加持，貼合建豐國際-台欣建築重視人文藝術的願景。

「鳳鳴欣苑」學區鳳鳴國小是鳳鳴重劃區教育成長的搖籃，適合學齡前、有小孩家庭成員，提供學習舒適完善的環境。(圖/建豐國際-台欣建築)

鳳鳴重劃區在交通發展上極具潛力，目前交通仰賴國道二號大湳交流道為主，工作開車暢通無阻，重劃區同時佈局鳳鳴火車站與捷運三鶯線的鶯桃福德站，雙鐵預計2025-2028年開通，成為前瞻性的地段補漲優勢，另外，未來新北市立美術館將以人行高空橋銜接捷運三鶯線，步道同時延伸至鶯歌火車站，挹注觀光量能，使文化與交通珠聯璧合，達到文化重鎮的代表性巔峰。

「鳳鳴欣苑」鄰近新北特色公園-鳳福公園，擁有海洋主題、小朋友攀岩、彈跳床，適合親子放風的好地方。(圖/建豐國際-台欣建築提供)

建豐國際看重人文藝術發展，經營貓頭鷹圖書館、設立卡爾維德幼兒園，成立劉戀文化基金會，更以地方文化推廣發展新莊客旅，本次「鳳鳴欣苑」諧音取自建豐國際-台欣建築董事長陳柄武「心願」，推出貼心一年代管服務，住戶無須負擔管理費用，孩子可以在兒童閱覽室中徜徉書海，成人則可享受多元主題的人文講座課程，回歸建築以人為本的溫度。

建豐國際-台欣建築也重視居家安全與住戶健康，專案經理孫憲弘表示，「鳳鳴欣苑」使用Alfa Safe柱中柱的專利工法，以箍筋和繫筋無斷點的方式一體成形，在柱內再增設柱鋼筋及圓形箍筋，得以增強垂直的承載能力，強化整體建築結構，使大樓抗震能力更強、結構更穩固、更安全。

「鳳鳴欣苑」以健康宅為主要設計理念，體現於住宅設備的縝密規劃，包含日立永大電梯搭配SHARP醫療防疫級空氣清淨機，讓通風順暢且淨化殺菌率達99%，免除病毒與PM2.5的困擾；並採用無觸控感應按鈕與聲控裝置，降低疾病接觸的危險性；衛浴選用台灣JUNVEI超智能馬桶可自動控制馬桶翻蓋，紫外線的280奈米波長殺菌率更達99.9%，屏除各種病毒交叉感染；頂樓防水特別選用德國專利技術拜鐵膜。

「鳳鳴欣苑」引進正負壓淨流系統樂奇新風機，讓室內通風更良好，將汙濁空氣、異味排出室外，提升居家生活品質。(圖/建豐國際-台欣建築提供)

「我們相當敬佩董事長，可以說是被他的理念所感動。」專案經理孫憲弘表示，董事長陳柄武就像是「建築業的旅人」，在經營上擁有多元發展的履歷，也因此在布局建案時獨具慧眼，建豐國際-台欣建築品牌承接對土地的情感，秉持飲水思源與利他的精神，長期投入幼兒教育和人文藝術發展，相信能在投身公益與文教事業中開起城市美麗的風景。目前鳳鳴重劃區僅有4個新建案，歡迎賞屋者前來體驗，可以發現建豐國際-台欣建築給予的不僅是建材與配備的保障，還包含以人為本的「居住溫度」，使人印象深刻 。

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