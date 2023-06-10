賓士（Mercedes-Benz）自動駕駛輔助系統Drive Pilot繼獲得美國內華達州SAE（美國汽車工程師協會） Level 3認證、在某些條件下可允許駕駛的手離開方向盤後，加州也批准自動駕駛技術，允許賓士在指定高速公路上使用其自駕功能，成為擊敗電動車巨頭特斯拉的全美第一家獲准車廠。賓士Drive Pilot相關車款將在今年下半年亮相。

綜合外媒報導，Drive Pilot自動駕駛系統，只能在白天以時速40英里（約60公里）以內在高速公路行駛，駕駛可以完全放開雙手，也不必操控油門或煞車，能大幅度降低疲勞駕駛，不過若系統出問題，駕駛能隨時拿回車輛主控權，萬一駕駛在10秒內沒有反應，系統將降低車速，直到車輛停止。

據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）的規範，Level 3等級自動駕駛技術，讓車輛在各種情形下自行操控，但駕駛要隨時保持注意力，以便在必要時迅速控制。

這並不代表車主在開啟自動駕駛後，可以小睡或聊天，而是駕駛雙手可以移開方向盤並做其他事，但仍要做好隨時拿回主控權的準備。

目前市面上包括特斯拉Full Self-Driving、福特Blue Cruise和通用汽車的Super Cruise等都屬於Level 2等級駕駛輔助系統，皆要求駕駛要將手放在方向盤上，或至少靠近方向盤。相較於Level 2，Level 3等級還是一大進步。

賓士將在美國市場推出Drive Pilot自動駕駛系統，適用2024年款S級和EQS轎車車型，首批汽車將在今年下半年亮相。