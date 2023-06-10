產值逾兆的新竹科學園區擁17.5萬就業人口，一群台灣最富有的科技新貴正撐起「新天龍國」房價。據統計，新竹20年來房價成長3.24倍，每晚1年買房總價要增100萬、晚3年買房要多準備121萬自備款。且護國神山台積電發展腳步不停歇，今年第二季，寶山研發中心將再湧入8千名研發大軍，未來將持續磁吸大批高收入科技新貴進駐新竹、增添購屋動能，促使房市持續供不應求。

有鑑於此，甲山林集團於茄苳交流道與竹科交流道旁，開創前所未有的空間規格與絕版環境，全台第一座18萬坪5G智慧城市「宏道新竹帝寶」，由單一建商獨家打造，將重現美式別墅社區的高端環境，目前開價4字頭、僅竹北一半的超值價格，吸引眾多竹科菁英提前卡位布局，成為消化竹科新貴龐大購屋需求的最佳標的。

「宏道新竹帝寶」規劃美式別墅社區，以4字頭、僅竹北一半的超值價格，吸引眾多竹科菁英提前卡位布局。（圖/甲山林集團提供）

根據國家科學技術委員會統計，受到2018年美中貿易戰及2020年全球新冠疫情影響，台灣科技產業受惠於全球轉單效應帶動，新竹、中部及南部3大科學園區自2018年營業額2兆5960億元，逐年成長至2022年營業額突破4兆2664億元，創下新高紀錄。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，依據2018年至2022年3大科學園區與園區所在都會區實價登錄房價漲幅數據發現，受惠台積電效應，新竹科學園區、南部科學園區近5年房價漲幅均超過6成。顯見園區題材效應可被複製，在產業聚落、就業機會、人口紅利加持下，購屋需求穩定成長，磁吸效應明顯，也推升房市交易價格。

資料來源：實價登錄資料；永慶房產集團研究發展中心彙整

陳金萍說明，新竹科學園區周邊房市交易主要是受惠竹科就業人口成長動能支撐，據統計竹科就業人數於去年12月已達17萬5217人，占新竹縣市人口將近17%，竹科新貴所得高且收入穩定，加上全球研發中心8千名科技人才、2025年預計量產的四座超大型2奈米廠，竹科就業人數將突破23萬大關，在購屋、置產剛性需求強勁下，周邊房市交易火熱，買盤穩健使房價持續走高，5年房價漲幅達63.1%，新竹縣晚4年買房的代價，可能就是要多增加400萬元的房價。

台積電於竹科寶山所興建的4座二奈米廠，已全面啟動。近期更傳出將召集逾千人研發部隊，在竹科寶山晶圓20廠領先全球量產2奈米。(圖/甲山林集團提供)

新竹房市這麼火熱，那麼現在哪裡是最受歡迎的置產熱區呢？觀察近來竹北與新竹市房市發展已趨飽和，加上通勤時間過於壅塞，距離新竹科學園區上班車程僅需10分鐘的寶山，不僅通勤距離更近，且不易塞車，台積電也正在寶山興建研發中心，號稱將會是「台灣的貝爾實驗室」研發中心預計於2023年第2季正式啟用，進一步進駐研發人員，未來共可容納8千名研發大軍，預料將帶來龐大的人口流動，從而刺激住宅需求。現正接棒竹北成為竹科新貴趨之若鶩的新一代房市熱區。

看準寶山即將起飛，甲山林集團搶進駐寶山打造18萬坪智慧城市「宏道新竹帝寶」，開發規模相近1/2個信義計畫區，注入創新思維領先全台。甲山林集團董事長、愛山林建設董事長祝文宇表示，過去一般民眾在台灣看到的別墅，多數都是興建4~5層樓、單層面積不足的連棟型透天，也缺乏庭院景觀與休閒規劃，因此他決定引進美式前後有草坪庭院、雙層大面積的單戶獨棟別墅夢幻住居，並與美國UL Solution的健康建築標章緊密合作，打造全台第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。

「宏道新竹帝寶」目前推出83~150坪二層美式獨棟別墅、38~75坪新加坡式花園住宅，提供自備5%、工程0付款方案。（圖/甲山林集團提供）

祝文宇表示，「宏道新竹帝寶」緊鄰茄苳交流道，1分鐘直上國道3號，車程僅需8~10分鐘就能快速抵達竹科園區，以智慧城市為開發定位，不同一般以單體建築為單位，而是以城市規格為範疇，在基盤建設即導入環狀高速光纖骨幹佈建，不只在硬體上做到智慧化，更在軟體設計採取量身定做的模式，運用AI大數據與OTA全面翻轉台灣房地產建築思維，保持智慧城市持續升級，實現更節能、更安全、更省錢、更便捷、更聰明，打造明天比今天更完美的未來智能生活。

觀察「宏道新竹帝寶」地理位置優勢，竹北如同新竹信義計畫區；寶山則等同於台北市大安區，「宏道新竹帝寶」即為區域內的「仁愛帝寶」，規劃14.7萬坪綠地廣場形塑城市綠肺，約是大安森林公園2倍大，採40%低建蔽率、低密度開發，全面規劃十大業態、8座公園，可建築面積僅約8萬坪，先創造環境再進而創新一座城市，將美國豪宅環境帶進來，並導入科技運用成為智慧城市。完工後，品質不但可以做到全台第一，甚至還能超越海外高端住宅的規劃。

「宏道新竹帝寶」目前推出83~150坪2層美式獨棟別墅、38~75坪新加坡式花園住宅，提供《自備5%、工程0付款》方案，訴求追求高品質生活竹科人用超值的價格就能擁有更好的住宅環境，以4字頭、僅竹北1/2的超值價格，吸引眾多竹科菁英提前卡位布局。

「宏道新竹帝寶」與美國UL Solution的健康建築標章緊密合作，打造全台第一座計畫導入世界級認證的健康智慧城市。（圖/葉思含）

宏道新竹帝寶

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