一家庭六口人某天晚上掛急診，結果是一鍋湯引發的食物中毒。因為一名男子的妻子煮了一鍋湯，男子怕湯因處於炎夏而壞掉，在舀好家人所需的份量後，趕忙將剩餘的湯放入冰箱，冰箱處於高溫下反害其他食物腐壞，引發全家集體中毒。醫師表示，家用冰箱是貯存庫、非降溫庫，太熱的湯會使得冰箱溫度過高，增加其他食物腐敗的風險。

腎臟科醫師江守山在《健康好生活》中表示，上述男子洗腎10多年，健康無礙，但某天男子掛急診，接下來其5個家人也陸續到急診室報到，顯示是一起家庭集體中毒，詢問這家人當天的食物內容，推測可能是一鍋湯所引起。

他表示，男子因擔心炎夏會導致該鍋湯滋生細菌，在妻子煮好後，即將當天家人所需的份量舀出，其餘放置冰箱，這原本是一個細心舉動，但因該鍋湯才剛煮好，溫度非常高，男子將湯放入冰箱，導致冰箱冷藏室溫度過高。

江守山說明，湯主要由水所組成，水的比熱很高，也就是，一旦處於高溫，要降熱會花較長時間，冰箱要降至原本的低溫有時需要12小時，而食物的中心溫度要降到原本的低溫更耗時間。

他表示，家用冰箱是低溫的貯存庫，而非食品加工廠使用的降溫庫，因此建議民眾若要將高溫食物放入冰箱時，若擔心放在室溫下降溫易孳生細菌，可用電風扇加速降溫速度。