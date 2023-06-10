國民黨台北市議員鍾沛君8日在臉書發文指控，時事評論員朱學恒曾強吻她，引起外界熱議，連網紅牙醫史書華也在鍾的貼文留言聲援。然而，史書華先前曾拿鍾沛君罹癌的往事做文章，他的留言因此遭網友灌爆，批評他的行為是在「貓哭耗子」，媒體人黃揚明也嗆問史「你好意思？要不要先道歉？」

史書華的臉書粉專今年3月時曾遭檢舉下架，當時鍾沛君譏諷，所謂天道好輪迴，蒼天饒過誰，沒想到史粉專復活後，竟留言反嗆，他不會在鍾癌症復發的時，說「天道好輪迴，蒼天饒過誰」，讓網友們炸鍋，怒嗆史身為醫生卻沒醫德。

史書華留言。（圖 / 擷取自鍾沛君臉書）

而史書華8日晚間在鍾沛君的貼文留言寫道，雖然與鍾政治理念不同，過去也有交鋒，鍾甚至還有對他提吿過，但他認為，鍾非常勇敢，「我也幫您加油」。史書華並喊話鍾沛君，請她繼續站在陽光下為民眾發聲。

史書華的留言貼出後，遭大批網友罵翻，他們怒嗆「省省吧，再白痴的人都知道，你才不是來幫她伸張正義的」、「貓哭耗子你滾遠一點，拿癌症來開玩笑很好玩嗎」、「怎麼民進黨出事沒出來講幾句」、「你還是別來蹭吧」。此外，黃揚明也翻出了史書華先前拿鍾沛君罹癌作文章的留言，砲轟史「現在好意思說話？」他並要史書華先道歉。