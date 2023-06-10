2024總統大選藍綠白三腳督情勢詭譎，6日眾所矚目的美麗島電子報民調搶先公開最新的民調，根據結果指出，代表民進黨參選的副總統賴清德支持度變成35.4％，而民眾黨參選人柯文哲則是25.5％，最後國民黨參選人侯友宜則相較上次的18.3％，漲了4.3個百分點，為22.6％。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉8日就表示，「這一次民調報告出來的時候，對全國一定一陣譁然，是核彈級的衝擊」，引發討論。

吳子嘉8日在中天節目《新聞千里馬》中表示，「這一次民調報告出來的時候，我當時看到這個數字的時候就有點擔心，因為這個數字很清楚，當公布這個報告之後，這對全國一定一陣譁然，是核彈級的衝擊」，吳子嘉坦言，「國政民調是都是長期的追蹤，有關總統的調查，也追蹤了6、7年，這一次幾年來第一次，侯友宜比他在4月份的時候掉了7.7個百分點」。

這讓吳子嘉驚呼，「我想說這個完蛋了，這民調一丟出去一定是不得了的大事」，吳子嘉也分析，「侯友宜在5月17日的時候被提名，在提名以後的第一個民調侯友宜是18％，侯友宜掉下來的7.7％去了兩個地方，一部分去到柯文哲，一部分去到不表態，而第二次參加完活動後變成22％的時候，不表態的又回來了。所以換言之說，正確的選舉活動，一定會幫侯友宜加分」。