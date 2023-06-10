中方科學家透露，已著手打造最強的艦載雷達，能從數以千計公里外發現來襲的飛彈，而這可能改變全球海上軍力平衡。對此，退役少將栗正傑9日就表示，「目前只有解放軍有這技術，可以打到外太空把飛彈打掉，現在在船上裝這種雷達的話，就代表這艘船可以開到太平洋中間，等於可以提早預警對它來襲的飛彈做反制」，引發討論。

據《南華早報》（South China Morning Post）7日報導，參與研究專案的科學家說，裝備這雷達的軍艦能偵測遠達4500公里外的來襲彈道飛彈，而這距離相當於從中國南方到澳洲北部。此外，研究人員在《電機與控制學報》（Electric Machines and Control）上發表的論文中說，這款雷達還能追蹤3500公里內，或約遠達關島的多個目標。

栗正傑9日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「不要把解放軍的等級看那麼低，以為只是為了改變海上軍力平衡，其實可以改變全球的戰略平衡，這4500公里根本已經超越地平線了」，栗正傑坦言，「做這種雷達只有一個目的，是看太空了，不是看地平線的水面艦艇」，栗正傑接著解釋，「也就是說敵人的飛彈發射出來的時候，剛起飛時我不見得掌握得到，但它在空中的時間、太空中的時間是我最容易攔截的時候，叫中段攔截系統」。

栗正傑最後更說，目前只有解放軍有這技術，可以打到外太空把飛彈打掉，「現在在船上裝這種雷達的話，就代表這艘船可以開到太平洋中間，等於可以提早預警對它來襲的飛彈做反制，這個目標不是為了打關島，幹嘛用這個東西去打關島，他目的是在外太空」。