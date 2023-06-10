大陸國防部與俄羅斯軍隊6日在日本海、東海相關空域展開聯合空中巡航。而日本防衛省統合幕僚監部表示，中俄轟炸機活動時間落在6日上午至下午，大陸2架轟-6轟炸機由東海飛往日本海，並在日本海上空與2架俄羅斯Tu-95轟炸機會合，隨後飛往東海。對此，前立委蔡正元8日就表示，「從東海演習，要針對的當然是日本，而且劍指在日本的美國空軍、海軍基地」，引發討論。

蔡正元8日在中天節目《全球大視野》中表示，「這次的巡航我們要分幾個角度來看，第一個它是轟炸機，不是一般的戰鬥機，一般的戰鬥機雖然有時候會有對地的攻擊能力，但基本上是在爭取制空權，或是空優的力量，轟炸機不是爭取空域，是對地轟炸、源頭打擊」。

蔡正元更提到，「可以攜帶核子武器叫戰略轟炸機，那從東海演習，要針對的當然是日本，而且劍指在日本的美國空軍、海軍基地」，對於美國的空軍、海軍基地，為何中俄戰略巡航會針對它們？蔡正元指出，「尤其是沖繩或是日本北邊的空軍基地，他們就是台海戰爭的預備部隊，當中國大陸有這種觀念的時候，就會變成你日本沒事幹，為何要配合美國插手台海的問題？那我當然要亮亮劍，不要以為我拿你日本沒辦法，現在這個聯合戰略巡航，轟炸機只是前菜」。